Весь состав сборной России на ЧМ-2014 был внесен в список канадского профессора Ричарда Макларена, делавшего для WADA доклад по допингу в российском спорте, сообщает Life.ru.

«Таким образом, помимо Акинфеева, Глушакова, Денисова, Жиркова, Кокорина и Широкова, под подозрение попали еще 18 футболистов, представлявших Россию на чемпионате мира», - пишет издание.

Сотрудник Российского антидопингового агентства Камила Шафеева рассказала, что по запросу ФИФА ими была направлена информация о допинг-пробах нескольких известных футболистов.

«К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю необходимую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», — сообщил сотрудник Российского антидопингового агентства, курирующий командные виды спорта.

Напомним, в декабре 2016 года Всемирная антидопинговая организация представила вторую часть доклада о допинге в России, подготовленную канадским юристом Ричардом Маклареном. В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допингом.