также в разделеСтолица
Кличко рассказал о встречах с Путиным и Трампом 392
Памятник Владимиру в Киеве облили красной краской 110
В Киеве облили краской памятник Телиге 415
В деле «оборотней в погонах» задержан еще один фигурант 68
В центре Киева 1 апреля перекроют движение транспорта 83
Суд арестовал тренировочную базу «Азова» в Киеве 75
Киевсовет рекомендует бизнесу не сотрудничать с резидентами РФ 106
Заплатить за проезд в киевском метро можно с помощью смартфона 54
Организаторы показали проект фан-зоны «Евровидения» на Софийской площади 42
В Киеве квартирные воры обокрали переселенку на 600 тысяч 60
По факту вчерашних беспорядков в центре Киева завели дело 128
Стоимость ремонта столичных дорог завысили на 11 миллионов 29
Полиция не заводила дело по факту замуровывания офиса «Сбербанка» 62
В Киеве ночью подстрелили мужчину 190
Прокуратура: «Сбербанк» пытался стянуть с «Укрзализныци» 1,5 миллиарда 185
Активисты в центре Киева продолжают блокировать «Сбербанк» 1378
В Киеве на Соломенке произошла перестрелка, двое госпитализированы 72
СБУ и ГПУ начали проверку «Киевпасстранса» 41

Национальная полиция отстранила от службы 4 патрульных полицейских за избиение заявителя на ул. Березняковской в Дарницком районе Киева.

Об этом заявил журналистам первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передают Українські Новини.

По его словам, 17 марта патрульный экипаж прибыл на ул. Березняковскую по вызову.

Во время общения правоохранителей с заявителем произошел конфликт, и он был задержан.

При этом во время задержания мужчине были нанесены телесные повреждения.

На время служебного расследования отстранены от службы 2 мужчины и женщина из экипажа патруля и командир роты.

В то же время полиция считает, что пострадавший также вел себя некорректно.

«Были определенные провокационные действия со стороны гражданина в отношении полицейских», - сказал Билошицкий.

Ранее СМИ обнародовали видеозапись, на которой видно, как полицейские избивают мужчину.

Отмечалось, что этот мужчина является председателем объединения жильцов дома на ул. Березняковской, который вызвал полицию из-за ям на дороге.

В ходе общения с патрульными возник конфликт, заявитель был избит и доставлен в райуправление полиции.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года