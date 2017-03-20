Национальная полиция отстранила от службы 4 патрульных полицейских за избиение заявителя на ул. Березняковской в Дарницком районе Киева.

Об этом заявил журналистам первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передают Українські Новини.

По его словам, 17 марта патрульный экипаж прибыл на ул. Березняковскую по вызову.

Во время общения правоохранителей с заявителем произошел конфликт, и он был задержан.

При этом во время задержания мужчине были нанесены телесные повреждения.

На время служебного расследования отстранены от службы 2 мужчины и женщина из экипажа патруля и командир роты.

В то же время полиция считает, что пострадавший также вел себя некорректно.

«Были определенные провокационные действия со стороны гражданина в отношении полицейских», - сказал Билошицкий.

Ранее СМИ обнародовали видеозапись, на которой видно, как полицейские избивают мужчину.

Отмечалось, что этот мужчина является председателем объединения жильцов дома на ул. Березняковской, который вызвал полицию из-за ям на дороге.

В ходе общения с патрульными возник конфликт, заявитель был избит и доставлен в райуправление полиции.