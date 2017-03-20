На одном из стратегических госпредприятий – харьковском «Электротяжмаше» - руководство попалось на крупной взятке. 28 февраля 2017 года прокуратурой Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и СБУ были задержаны заместитель директора Максим Марущенко и начальник управления завода Игорь Коваленко. Им инкриминируют получение взятки в размере 37 тыс долларов, сообщает Golos.Ua.

Кроме того, по данным издания, во время обыска в рабочих кабинетах правоохранители изъяли более 9 миллионов гривен, происхождение которых задержанные руководители завода пояснить не смогли.

«Оба подозреваемых во взяточничестве пришли в руководство «Электротяжмашем» вместе с нынешним исполняющим обязанности директора – Дмитрием Костюком. С деятельностью нынешней управленческой команды связывают стремительное падение производства на заводе. К примеру, доход от реализации продукции в 2016 году составил всего 38% от уровня 2014-го. Численность персонала сократилась на 2000 рабочих.

Поэтому происхождение гигантских сумм наличности, которыми располагает менеджмент откровенно умирающего предприятия, вызывает у сотрудников прокуратуры и СБУ множество вопросов. В том числе – о возможной причастности к финансовым махинациям и.о. директора Костюка, который обеспечил стремительный карьерный рост взяточникам, контролировавшим на госпредприятии как вопросы снабжения, так и реализации продукции», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что такие размеры взяток и неучтенной налички вряд ли могут «крутиться» на руках доверенных лиц руководителя предприятия без его ведома и участия. «Сумма, найденная в рабочих кабинетах руководства, эквивалентна размеру прибыли, полученной заводом «ЭТМ» за 2016 год! И она приблизительно равна месячному фонду зарплаты коллектива завода в количестве 4500 человек», – подчеркивает издание.

«В Министерстве экономического развития и торговли пока никак не отреагировали на этот коррупционный скандал. Директор от исполнения своих обязанностей на время расследования не отстранен, хотя это является стандартной процедурой в подобных ситуациях. Хотя со времени задержания взяточников и обнаружения гигантских неучтенных сумм прошло уже больше двух недель. Молчание профильного министерства в этой ситуации говорит о нежелании запачкать мундир в таком крупном коррупционном деле. Что уже вряд ли возможно ввиду возникшего общественного резонанса. Об откровенном умирании бывшего промышленного гиганта в МЭРТ точно знают уже давно. Теперь вот узнали о роскоши, в которой купается его руководство», – сказано в сообщении.