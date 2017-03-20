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В связи с ремонтом деформационных швов на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, движение будет ограничено с 21:00 20 марта до 6:00 21 марта, с 21:00 21 марта до 06:00 22 марта и с 21:00 22 марта до 6:00 23 марта.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
ForUm

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