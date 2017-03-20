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Сегодня, 20 марта, в Луганской области работники ООО «ЛЭО» выявили, что в результате обстрела повреждена опора линии электропередач и отключена воздушная линия ВЛ-35кВ Славяносербск-Трехизбенка, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Без электроэнергии остались 1400 абонентов в селах Трехизбенка, Орехово-Донецкое и Калаус Новоайдарского района.

С 11:00 ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии.
ForUm

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