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Российская военная агрессия является главной угрозой для развития Украины, в связи с чем может возникнуть необходимость повышения суммарных затрат на оборону до уровня более 5% ВВП.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«Российская военная агрессия, и не только с оккупированных территорий, является главной угрозой развития Украины… Сейчас непосредственно на оборону тратится 3,2% ВВП, а если взять суммарно все затраты на оборонный сектор - это около 5% ВВП. Возможно, эту цифру придется увеличить», - сказал Президент, сообщает УНИАН.

Напомним,  14 февраля правительство приняло государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы.
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