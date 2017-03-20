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Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров впервые с момента ареста появился в соцсети Facebook.

Он написал, что снова на связи и поздравил с днем рождения поэтессу Лину Костенко.

«Было немножко времени почитать и несмотря на не простой, мягко говоря, период в жизни, не написать об этом не могу. Потому что каждый украинец, каждый сознательный гражданин сегодня должен отдать дань Лине Костенко, которая сейчас празднует свой день рождения», - написал он, добавив к сообщению несколько стихотворений поэтессы, которые, по его словам, ему очень понравились.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

 

 
ForUm

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