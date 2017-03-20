Сегодня на полигоне Опук в оккупированном Крыму началось крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ РФ с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что в них принимают участие подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад, часть сил и средств Черноморского флота и 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. Общее руководство учениями возглавляет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Впервые в истории Вооруженных сил России в рамках учения сразу три соединения ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой. Всего в учении на полигоне Опук участвуют более 2,5 тыс. десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники», – говорится в сообщении.