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Украинец Олег Верняев одержал  победу на этапе мирового Кубка по спортивной гимнастике (турнир EnBW DTB-Pokal), который состоялся в немецком Штутгарте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.  

«В многоборье с результатом 84,899 олимпийский чемпион не оставил шансов соперникам, заняв высшую ступеньку на пьедестале почета», - отмечается в сообщении.

Верняев показал лучший результат в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке. В упражнении на кольцах украинец занял 2-е место, а в упражнении на коне – 3-е место.
 
ForUm

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