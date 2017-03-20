Украинец Олег Верняев одержал победу на этапе мирового Кубка по спортивной гимнастике (турнир EnBW DTB-Pokal), который состоялся в немецком Штутгарте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
«В многоборье с результатом 84,899 олимпийский чемпион не оставил шансов соперникам, заняв высшую ступеньку на пьедестале почета», - отмечается в сообщении.
Верняев показал лучший результат в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке. В упражнении на кольцах украинец занял 2-е место, а в упражнении на коне – 3-е место.
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