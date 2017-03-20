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В оккупированный Крым могли поехать украинцы с оккупированных территорий, считает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

«Я ожидаю, что если это и подтвердится, то речь идет исключительно о деятелях из «орды», то есть с неконтролируемых территорий – Плотницком и Захарченко и тому подобным. Не думаю, что с территории большой Украины кто-то поехал на это сборище», - заявил Тука в эфире 112 Украина.

По словам замминистра, если подтвердится информация о визите в Крым иностранцев, их ожидает стандартная по украинскому законодательству процедура.

«Это уже не первый случай и по поводу тех персонажей, которые совершают визиты в Крым время от времени, Служба безопасности вместе с МИД имеет алгоритм действий, так что все будет в рамках законодательства. В принципе, так же как сейчас будет с девушкой, которая имеет намерение принять участие в Евровидение от России», - заявил Тука.

Также он предположил, что в дальнейшем визит в Крым будет рассматриваться и тиражироваться в российских СМИ как тема для спекуляций.

Как сообщалось, замглавы комитета Госдумы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек заявил о «первом визите украинских политиков» в оккупированный Крым.

Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил СБУ проверить информацию о визите украинских и иностранных политиков в Крым для введения против них санкций, против украинских граждан могут открыть уголовные дела.

По данным СМИ, Плотницкий и Захарченко приехали в Крым на «празднование» 3-летия аннексии полуострова.
ForUm

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