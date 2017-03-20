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В Глухове в ближайшее время должны открыть первый европейский центр терапии марихуаной. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр города Мишель Терещенко.



«Во время общения с инвесторами мы смогли привлечь их внимание к созданию в Глухове первого европейского центра терапии марихуаной. Он должен открыться через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Это поможет в лечении больных пациентов, а также поможет здоровым людям оставаться в добром здравии. Он будет больше похож на центр красоты, чем на больницу, и люди смогут не только получить лечение, но также расслабиться или привести себя в хорошую форму», - написал Терещенко, передает Украинская правда.

Мэр рассказал, что наибольшее, что он может сделать для онкобольных горожан, которые обращаются к нему за помощью, это попросить социальные службы выплатить им 5000 гривен, когда на самом деле им нужно гораздо больше на химиотерапию.

«Но даже если бы была возможность увеличить помощь в пять раз, этого все равно будет недостаточно», - добавил он.

«Но в Глухове есть конопля! Это наша традиция, и мы даже имеем известный Институт конопли, который еще 20 лет назад мог выводить сорта конопли без ТГК (ненаркотическая конопля), но не без каннабиноидов, которые могут использоваться для борьбы с многочисленными заболеваниями: рак, склероз, болезни Паркинсона и Альцгеймер», - отметил Терещенко.
 
ForUm

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