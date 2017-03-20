Все банки с российским государственным капиталом в Украине ведут переговоры о продаже.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер», передает УНИАН.

«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», - заявила Рожкова.

По ее словам, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя».

Рожкова отметила, что возможная продажа банков не повлияет на их клиентов.

По словам замглавы НБУ, попавшие под санкции банки являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами.

Как сообщал ForUm, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти украинских банков с государственным капиталом Российской Федерации.