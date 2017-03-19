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В Ивано-Франковске взят под стражу 48-летний житель Луганской области, который подозревается в пособничестве незаконным вооруженных формированиям.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, указанное лицо осуществляло сбор и передачу информации с целью создания условий для осуществления обстрелов подконтрольных Украине населенных пунктов и подразделений Вооруженных сил Украины во время несения ими службы в зоне проведения АТО.

В частности, злоумышленник информировал о дислокации и перемещения военной техники.

Кроме этого, по месту своего жительства он хранил боеприпасы и взрывные устройства, которые в ходе проведения обыска были изъяты сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области.

В настоящее время к нему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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