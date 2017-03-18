В Киевской области задержали трое полицейских, которые торговали оружием, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

«При содействии руководства Национальной полиции, работники внутренней безопасности и прокуратуры Киевской области разоблачили преступную группу, которая наладила сбыт оружия и боеприпасов на территории столицы и региона. Среди дельцов - трое сотрудников полиции», - говорится в сообщении.



По материалам УСБ прокуратурой области было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Как выяснилось в ходе сопровождения уголовного производства, в состав группы входило и трое полицейских Киевской области. Сформировал группу 26-летний сержант полиции, через которого непосредственно проходил канал сбыта оружия. Себе в соратники организатор взял своих сверстников: начальника склада вооружения и инспектора разрешительной системы областного главка полиции.

Во время оперативных мероприятий было задокументировано три факта сбыта, подтверждающие преступную деятельность заговорщиков: продажа 2800 патронов калибра 7,62 мм, боевого пистолета калибра 9 мм и боевого пистолета иностранного происхождения. Кроме того, получили злоумышленники и аванс за короткоствольное нарезное оружие ПК «Вулкан». Сумма прибыли за эти преступные операции составила 28 тысяч гривен и 4,1 тыс. долларов. При этом патроны злоумышленники воровали из ведомственного склада.



«Для осмотра автомата «Вулкан» работник разрешительной системы пригласил мужчину в свой служебный кабинет. Там он предложил посетителю получить еще и разрешение на это оружие только за 500 долларов «вознаграждения», которые получил», - сказано в сообщении.



Сразу после последней сделки полицейских задержали. Патроны, автомат и полученные злоумышленниками средства изъяты.

Кроме того, по месту жительства фигурантов группы проведены санкционированные обыски. Во время их проведения обнаружены и изъяты ружья, пистолеты, автоматы, боеприпасы без разрешительных документов на них. Кроме того, правоохранители изъяли фальшивые удостоверения сотрудников СМИ, членов общественных формирований, на которые оформлялось оружие.



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения участникам преступной группы, принимаются меры для привлечения их к уголовной ответственности.