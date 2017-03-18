В Днипре утром 18 марта на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, один - госпитализирован.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

«Аварийно-спасательный отряд спецназначения только что завершил доставать тела погибших в результате ДТП, которое произошло в 5:20 по ул. Набережная Сичеславская», - отметил он.

По информации Кульбача, в результате ДТП погибли 3 человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.