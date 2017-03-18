В парижском аэропорту Орли мужчина попытался выхватить оружие у военнослужащего и был застрелен, сообщает ВВС.

Из южного терминала аэропорта были частично эвакуированы люди. Пассажирам не разрешали выйти из прибывших самолетов.

В настоящее время в аэропорт прибыли группы саперов, которые обыскивают здание. Параллельно идет поиск возможных сообщников нападавшего.

Первым делом полиция обыскала убитого на предмет наличия на нем «пояса смертника», но следов взрывчатки обнаружено не было.

Кроме него, пострадавших в ходе инцидента нет.

Орли, расположенный в 13 км к югу от Парижа, - второй по величине аэропорт французской столицы.

Пассажирам, вылетающим в субботу из аэропорта, рекомендовано рассмотреть другие варианты путешествия, так как прием и отправление рейсов из Орли временно приостановлены.

По словам представителей властей, мужчина подошел к группе военнослужащих, патрулировавших здание, сорвал с одного из них автомат и попытался скрыться в магазине.

Другие военнослужащие открыли огонь, и нападавший был убит. Мотив его поступка пока не выяснен.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Бруно ле Ру.

Очевидцы рассказали, что слышали три или четыре выстрела.

Ранее в субботу на севере Парижа произошло нападение на полицейского: во время полицейской проверки одного из автомобилей водитель выстрелил в проверяющего офицера и скрылся.

Полиция пока не подтверждает связь этого инцидента с произошедшим в Орли, однако французские СМИ сообщают, что машина подозреваемого была позже обнаружена брошенной в аэропорту.