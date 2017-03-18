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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал усилить охрану объектов национально-культурного наследия. Об этом он написал в Facebook, реагируя на акт вандализма над памятником Елене Телиге.

«Ох и мозолит же глаза памятник Елене Телиге кгбистско-фсбешной сволочи. Памятник, разрушает советско-большевистские мифы о роли ОУН во второй мировой войне. Памятник, напоминает всем нам о том, что в Бабьем Яру уничтожены десятки лучших представителей украинского подполья», - отметил чиновник.

По его мнению, акт вандализма раз подтверждает, что мы на правильном пути. «Мы открываем не только памятники, но и настоящую историю Украины и постепенно, но уверенно убегаем от коммунистическо-советского прошлого. И пусть наши враги бесятся и захлебываются слюной. Нас не остановить», - подчеркнул он.

Розенко обратился к киевскому городскому председателю Виталию Кличко немедленно привести памятник в нормальный вид, а Нацполиции найти вандалов и усилить охрану объектов национально-культурного наследия.

Напомним, в Киеве неизвестные облили красной краской памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге, который открыли в Бабьем Яру в конце февраля.
ForUm

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