В селе Федоровка Сарненского района Ривненской области более сотни граждан в балаклавах перекрыли автодорогу «Киев-Ковель». Об этом сообщает отдел коммуникации Ривненской областной полиции.

«Они непрерывно ходят по пешеходному переходу. Протестующие выдвигают ряд требований относительно беспрепятственной добычи янтаря и освобождения задержанного 43-летнего жителя пгт. Клесов, подозреваемого в причастности к массовым беспорядкам на Сарненщине во время, которых стреляли в полицейского», - отмечают в полиции.

Движение транспортных средств на данный момент заблокировано, решается вопрос о восстановлении коммуникации.



В полиции напомнили, что 16 марта неподалеку Клесова представители Нацполиции во время отработки района обнаружили две мотопомпы. Однако доставить их в отдел полиции помешали 25 агрессивно настроенных мужчин. Активного участника конфликта задержали, он находится в изоляторе временно содержания.

Сегодня в Ривненском городском суде ему будут избирать меру пресечения.