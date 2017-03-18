Генеральная прокуратура Украины хочет допросить по делу о коррупции Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-советника бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на CNN.

По данным телеканала, Украина, по крайней мере, семь раз обращалась к американским властям за последние два года с просьбой разрешить им вызвать Манафорта на допрос. Письма были направлены, в том числе, директору ФБР Джеймсу Коми, чиновникам Департамента юстиции США. В ГПУ заявили, что американские власти не отреагировали на их просьбу.

Американские власти подтвердили CNN, что запросы были получены, но отказались от дальнейших комментариев.

Официальные запросы Украины начались еще в 2014 году. Украина хочет допросить бывшего советника Трампа по делу о коррупции бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича.

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в беседе с телеканалом указал, что Манафорту не предъявлено никаких обвинений, однако прокуратура хочет, чтобы он дал показания для проведения специальных расследований.

Напомним, по данным НАБУ, имя Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает, что получал 12,7 млн долларов из «черной бухгалтерии» партии Виктора Януковича. По словам Манафорта, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».