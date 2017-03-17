Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров не имеет претензий к сегодняшнему допросу в Национальном антикоррупционном бюро и считает, что он прошел конструктивно.

Об этом Насиров заявил в комментарии журналистам после допроса, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что допрос прошел достаточно конструктивно, мы на этот конструктив были нацелены... Я уверен, что и детективы НАБУ, и прокуроры САП могут сказать то же самое», - сказал Насиров.

Одновременно он отметил, что претензий к проведенному допросу у него нет.

«Я очень настроен, и для меня это лично важно, чтобы мы конструктивно отработали все материалы по делу... Потому что надо сейчас быстро расставить все точки над всеми буквами, было что-то сделано или не было сделано вообще», - добавил Насиров.

В то же время отстраненный председатель ДФС выразил надежду, что следствие «достаточно быстро сможет разобраться в этом деле».

«Поверьте, я очень не хочу, чтобы это дело затягивалось вообще», - подчеркнул Насиров.

Как ранее сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

13 марта Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн. Поздно вечером в тот же день он вышел из-под стражи.