После аннексии Крыма Россия в Черноморском регионе усиливает военную группировку с наступательными целями, направленными не столько против Украины, сколько против Запада.

Как сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, об этом представители Украины заявили сегодня на заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне заместителей постоянных представителей. На заседании в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоялся обмен мнениями относительно актуальной ситуации безопасности в регионе Черного моря.

«После аннексии Крыма россияне очень быстро начали военные приготовления - существенно нарастили вооруженные силы в Крыму. При этом Крым является только составляющей в их общей работе по усилению военных возможностей в этом регионе: они очень активно развивают Южный военный округ, создают новые армии, в которых служат очень опытные командиры, проходят обучение и получают боевой опыт на востоке Украины, в Сирии. Это достаточно мощная группировка, причем с наступательными целями, развернутая не только против Украины, но и против Запада. Это очень важно осознавать», - сказал он, сообщает УНИАН.

Литвиненко сообщил, что в Крыму россияне размещают мощные ракетные комплексы, противокорабельные ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, включая новейшие С-300 и С-400, мощную авиационную группировку, усиливают военно-морской флот. Заместитель секретаря СНБО напомнил, что во время стратегических учений «Кавказ-2016» осенью прошлого года россияне «отрабатывали вооруженную борьбу именно с натовцами, а не столько с нами - они отрабатывали блокаду протоков и др.».

«Россия продолжает мощные военные приготовления, которые, в частности, имеют наступательный характер. Я хочу подчеркнуть, что то, что делает РФ - это не злая воля Путина, как у нас очень часто говорят, а это последствия, которых нельзя избежать, предыдущего внутреннего развития этой страны - они экспортируют нестабильность, чтобы уйти от собственных проблем», - считает он.

Литвиненко отметил, что Черноморский бассейн является перекрестком, путем из Китая в Европу, так называемым «Великим шелковым путем». «Это также южная часть восточного фланга НАТО. Это путь для мигрантов, путь распространения радикалов, оружия, наркотиков и прочее. Это путь из Ближнего Востока в Европу», - отметил заместитель секретаря СНБО.

Он также подчеркнул, что аннексией Крыма и войной на Донбассе русские разрушили установленный после развала СССР определенный баланс сил. «К этому они шли долго, последовательно и успешно - война в Грузии, наша Тузла, их активность на море», - напомнил Литвиненко. Заместитель секретаря СНБО отметил, что союзники с интересом выслушали представителей Украины относительно состояния безопасности в Черноморском регионе.

«К нашим оценкам был существенный интерес - они разрабатывают свои оценки этой ситуации, и им нужны взгляды разных сторон. Это была хорошая возможность рассказать нашим коллегам о том, что мы думаем. Очень важно донести до них нашу позицию», - сказал Литвиненко.