В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров не сдал паспорт гражданина Великобритании, наличие которого подозреваемый отрицает.



«Часть паспортов была изъята в ходе обыска в его доме. Это два загранпаспорта и дипломатический паспорт. Что касается иностранного паспорта Великобритании, пока он не сдан. Мы будем настаивать, что Насиров обязан предоставить этот паспорт стороне обвинения или в соответствующие компетентные органы, которые имеют право на хранение этого паспорта», - сказал начальник отдела Антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, сообщает Радио Свобода.



Прокурор уточнил, что информация о наличии у Насирова гражданства Венгрии проверяется.



«Есть соответствующий запрос в Венгрию об оказании правовой помощи украинской стороне по этому вопросу», - добавил он.

Напомним, 6 марта на суде представитель САП Роман Симкив заявил о наличии у Насирова гражданств Великобритании и Венгрии. Насиров опроверг эту информацию.

7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

13 марта Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн. Поздно вечером в тот же день он вышел из-под стражи.