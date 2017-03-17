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Министерство финансов Украины пока не может провести конкурс на должность главы Государственной фискальной службы, однако допускает увольнение находящегося под следствием Романа Насирова в случае официального подтверждения наличия у него иностранного гражданства. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

«Пока человек отстранен, а не уволен, естественно, никаких конкурсов не может быть. Как долго это будет, не известно», – сказала Маркарова, сообщает УНИАН.

При этом, ссылаясь на информацию антикоррупционных органов, она предположила, что обвинительный акт в отношении Насирова может быть направлен в суд через два месяца.

Также Маркарова допустила, что Кабмин может воспользоваться своим правом по закону о госслужбе и досрочно уволить Насирова в связи с наличием у него иностранного гражданства, но при этом отметила, что пока этот факт не подтвержден официально. «Как только будут доказательства – тогда», – добавила она.

Напомним, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

13 марта Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн. Поздно вечером в тот же день он вышел из-под стражи.
ForUm

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