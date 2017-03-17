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Украинские ученые, работающие на полярной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, за 25 лет не делали открытий как таковых, однако в результате исследований создали лекарство от рака.

Об этом в интервью ТСН.uа рассказал директор Национального антарктического центра Валерий Литвинов.

«Наши биологи создали лекарство на основе антарктических микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и обладают экстремальными возможностями. И эти лекарства помогают даже от рака четвертой степени», - рассказал Литвинов.

По его словам, биологический институт Университета им.Т.Шевченко уже получил лицензию на препарат, который назвали «Меловит». Однако сейчас лекарства еще недоступны для людей. Ученые провели лишь тестирование на животных, впереди еще длительные и дорогостоящие испытания, в которых должна принять участие группа людей.

«Они испытали на свиньях. Вот свинья опоросилась, и из 20 поросят 3-4 обязательно умрут. А под воздействием этого препарата ни один не умер», - рассказал Литвинов. 
ForUm

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