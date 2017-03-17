Заседание Антикоррупционного комитета не состоялось из-за отсутствия кворума.

Собралось только 9 депутатов, а для кворума необходимо 13, передает Укринформ.

Это заседание председатель комитета Егор Соболев созвал по требованию некоторых нардепов из БПП и «Народного фронта».

Напомним, 16 марта Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции провел заседание без своего председателя Егора Соболева и рекомендовал парламенту рассмотреть кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

В заседании приняли участие 13 членов антикоррупционного комитета из 24. Присутствующие члены комитета, в частности депутат от «БПП» Игорь Артюшенко, отметили, что заседание является легитимным, хоть и проводится без председателя комитета. На заседание пришел и Соболев. Он подчеркнул, что не мог проводить заседание антикоррупционного комитета по требованию трети его членов, своевременно не поставив в известность остальных членов комитета. Он напомнил, что назначил заседание на завтра, 17 марта. Впоследствии Соболев заявил, что решения, принятые сегодня некоторыми членами комитета, не имеют никакой силы.

Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента. В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча. Однако в тот день после соответствующего доклада председателя антикоррупционного комитета Соболева по поводу Сторча Парубий отметил, что «Народный фронт» и «БПП» предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом. Ряд депутатов выразили возмущение по поводу такой ситуации, отметив, что это происходит в нарушение Регламента ВР и закона о НАБУ. Впоследствии во время голосования кандидатуры Сторча и Брауна не набрали необходимых 226 голосов, и депутаты проголосовали за возвращение этого проекта постановления в комитет на доработку.

Нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил о «путче» в комитете.