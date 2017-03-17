В 2017 году сборные команды Украины по футболу получат новую экипировку от испанского спортивного бренда Joma. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Первой новую форму получит национальная сборная команда Украины, в ней игроки выйдут на матч квалификации ЧМ-2018 против сборной Хорватии 24 марта.

По словам вице-президента ФФУ Олега Шкребы, переговоры Федерации с новыми потенциальными техническими партнерами начались больше года назад, и именно предложение Joma оказалась интересным как с финансовой, так с и с социальной точки зрения: «Кроме мячей, которые мы получим на нужды юношеского футбола, Joma была единственной компанией, которая пообещала сделать уникальный дизайн для экипировки сборных. Мы получили возможность перед каждым игровым циклом обновлять одежду национальных команд».

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