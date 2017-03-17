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В Олевском районе Житомирской области активисты частично ограничили движение транспорта на 226 км автодороги Киев - Ковель, двигаясь по пешеходному переходу, сообщает отдел коммуникации областной полиции. 

По данным главка, около 12:00 в Олевское отделение полиции поступило сообщение о частичном ограничении движения транспорта на участке автодороги Киев - Ковель. 

«Местные жители, участвующие в акции, двигаются по пешеходному переходу с перерывом для пропуска служебных транспортных средств экстренных служб и маршрутных автобусов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной акции стало желание местных жителей привлечь внимание к необходимости узаконивания добычи янтаря. 

На месте работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции Житомирщины и местного отделения полиции. Правоохранители проводят с участниками акции разъяснительную работу и отмечают ответственность за блокирование транспортных коммуникаций.
ForUm

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