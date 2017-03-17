В связи со взрывом на заводе «Запорожкокс», в результате которого погибли 4 рабочиз, задержаны 3 человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В частности, задержаны двое руководителей структурных подразделений предприятия и сотрудник подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

В ведомстве подчеркнули, что работниками общества с ограниченной ответственностью «Пром-Интегра» на основании договора подряда на территории цеха по отбору и очистке коксового газа ПАО «Запорожкокс» проводился текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования.

«Около 15:00 во время проведения сварочных работ произошел взрыв сборника воды, в котором находился охлажденный технологический коксовый газ, в результате чего погибли 4 работника общества-подрядчика», – говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, предварительной причиной взрыва является нарушение технологического регламента при проведении огневых работ.

По факту взрывав внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

Досудебное расследование осуществляется следственным отделением Главного управления Нацполиции в области при процессуальном руководстве прокуратуры области, проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Как ранее сообщал ForUm, 16 марта на заводе «Запорожкокс» прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.