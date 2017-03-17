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Фолк-группа Naviband, которая в этом году представит на «Евровидении» Беларусь, отказалась от предложения стать гостем и выступить на московской preparty конкурса. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на организаторов мероприятия, которое 21 апреля состоится в Москве.

Евровечеринки проводов российского участника на конкурс проходят в Москве седьмой год подряд, неизменно собирая участников от других стран. Беларусь всегда была на этих мероприятиях и оказывала поддержку России, однако, по словам организатора вечеринки Дмитрия Мельникова, в этом году настроения белорусов неожиданно изменились.

«О дате, на которую мы их приглашали, они знали еще в феврале, — рассказал Мельников. — Тогда белорусы сами нам написали, мол, зовите, приедем. А через месяц неожиданно пропали и сейчас сообщили, что не смогут из-за плотного графика. Однако мы знаем, что они приезжали на национальный отбор Украины, также поедут в Голландию и в другие страны. Мы спрашивали их о причинах и в итоге добились ответа «Так было решено».

Представитель Naviband заявил россиянам, что отсутствие группы на вечеринке в Москве не связано с политикой.

«22 апреля у нас в Минске большой концерт, — сообщил пресс-секретарь артистов, — а перед этим репетиция, и оплачена аренда. Наше отсутствие на вечеринке в Москве не связано с какой-то политикой».

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Служба безопасности Украины изучит вопрос въезда в оккупированный Крым Самойловой и обещает принять взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины.
ForUm

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