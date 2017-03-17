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Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Филарет заявляет, что Украине нужна единая церковь, которая бы отстаивала интересы народа и государства. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил, выступая с трибуны парламента в ходе торжественного заседания Верховной Рады по случаю 100-летия Украинской революции 1917-1921 гг. и основания первого украинского парламента.

«Церковь разделена. И одна украинская, и вторая. Но одна независимая – Киевский патриархат. А вторая – зависимая. Но там тоже украинцы. А почему же они не объединяются в одну церковь? Потому что – неразумные. Неразумные не знают, кому служат», - заявил он.

«Вот вы помните, в этом зале, когда Президент Петр Порошенко вручал награды героям Украины, глава Украинской православной церкви (МП) не встал, не почтил героев и сказал, что мы не можем почитать убийц. Для нас – герои, а для него – убийцы», - добавил он.

После чего задался вопросом о том, «могут ли такие духовные лица служить украинскому государству»? «Не могут. Поэтому мы выступаем за единую поместную православную церковь. Которая бы отстаивала интересы украинского народа, Украинского государства и украинского православия», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, Вселенский патриарх Варфоломей I заявил, что материнская церковь Константинополя поможет Украине получить объединенную церковь. 
Мария Пастернак, ForUm

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