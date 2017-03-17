16 марта в оккупированном Луганске была осуществлена попытка покушения на так называемого военного комиссара «Луганской народной республики».
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
«16 марта в Луганске предпринята попытка покушения на т.н. военного комиссара «ЛНР» полковника Игоря Маршубу с использованием взрывного устройства», - сообщили в ГУР.
По данным разведки, покушение связано с преступным бизнесом «комиссара».
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