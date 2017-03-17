Украине нужно единство и боеспособная армия.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе торжественного заседания Верховной Рады по случаю 100-летия Украинской революции 1917-1921 гг. и основания первого украинского парламента заявил спикер ВРУ Андрей Парубий.

По его словам, сегодня нет более важного исторического урока для нас всех, чем те события столетней давности. «Для каждого. Как в этом зале, так и во всем украинском государстве. И этот урок должен выучить сегодня каждый украинец», - заявил он.

Цена урока – существование Украины и жизни миллионов, добавил Парубий.

«Сегодня, как никогда «мы должны усвоить уроки столетней давности и сделать выводы. А они такие: Украине необходимо единство. И Украине необходима боеспособная армия. И это не наше с вами задание. Это – наша прямая ответственность», - подчеркнул он.

Поскольку, «враг у нас все тот же», отметил глава ВРУ.

«Российская орда. Коварная и смертоносная. И методы те же, что и всегда: рассорить, разделить, сжечь и уничтожить. И на этом пепелище пытаться оживить кровавого монстра – «путинскую империю», - заявил он.

«С момента возобновления государственности в 91-м году не было ни минуты, ни секунды, чтобы в России не страдали манией возобновления империи – тюрьмы народов. Экономическая и политическая экспансия, создание пророссийских пятых колон, уничтожение армии, вытеснение нашего языка и культуры. Все эти процессы продолжались и после 91-го года», - отметил спикер парламента.

По его словам, Оранжевая революция 2004 года стала первым ответом на эти угрозы.

«Украинская Революция Достоинства 2014 года – это ответ украинцев «на попытку продажной пророссийской верхушки во главе с Януковичем демонтировать нашу независимость», - считает он.

«Дальше прямое вторжение российских войск. Аннексия Крыма и начало украинской войны за независимость. Но, хочу напомнить, когда на Майдане все мы были вместе, мы побеждали. Аналогий к событиям 17-го года очень много. Но принципиальных отличий больше. Поскольку вопреки вражеской пропаганде, вопреки практически уничтожению украинской армии по состоянию на 2014 год, мы боремся и становимся с каждым разом сильнее. И мы победим. Враг не учел одного – выросло новое поколение украинских патриотов, которые в первые же дни прямо с Майдана отправились на восток с оружием в руках. И остановили наступление орды, как и добровольцы сто лет назад, в 1917 году», - заявил он.

«Это стало возможно благодаря героическим украинским военным. Это стало возможно благодаря единству украинской нации. Авдеевка, Марьинка, Зайцево, донецкий аэропорт, Светлодарская дуга стали ледяным душем для кремлевских оккупантов. В этих боях родилась, окрепла и закалилась украинская армия, которая становится одной из наиболее боеспособных не только в Европе, но и в мире. Как и сто лет назад мы стоим перед теми же вызовами», - отметил Парубий.

По его словам, сегодня на востоке страны «несломленной стеной стоят тысячи наших солдат и враг их панически боится». «Поскольку знает, что рано или поздно будут возвращены оккупированный украинский Крым и украинский Донбасс», - подчеркнул он.

«Кремль знает, что за все свои зверства он ответит. Потому что память нашего народа нельзя уничтожить. Не борьба за булаву и должности сегодня нужны стране. Потому что Украина сегодня снова ведет войну за жизнь и будущее, за свободу и достоинство. В силах каждого из нас жить так, чтобы не было стыда перед героями Небесной Сотни и погибшими воинами современной российско-украинской войны, перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу мечту – Украину. Но для этого мы должны быть вместе. Поскольку враг, как и сто лет назад, у нас один», - подытожил Парубий.