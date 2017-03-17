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В зоне АТО в результате подрыва на растяжке погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено у населенного пункта Крымское Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. С начала суток уже зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ, при которых противник использовал крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП и минометы калибра 120 мм.
ForUm

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