В зоне АТО в результате подрыва на растяжке погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено у населенного пункта Крымское Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. С начала суток уже зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ, при которых противник использовал крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП и минометы калибра 120 мм.