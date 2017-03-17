Минимальные заработные платы в Украине будут расти в соответствии с планом, предусмотренным госбюджетом на 2017 год, других повышений в связи со сложной экономической ситуацией в стране не будет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«С 1 января 2017 года мы подняли минимальную заработную плату вдвое – до 3,2 тыс. грн. Мы повысили заработные платы учителям на 50%, врачам на 30%. Бюджетом запланировано 10-процентное повышение минимальных социальных стандартов и это тоже будет сделано в 2017 году», - пояснил премьер.

«В 2018 году будем делать следующие шаги... Поэтому повышение минимальных заработных плат в 2017 году не предусматривается», - сказал Гройсман.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что правительство может назвать дату очередного повышения минимальной зарплаты в апреле-мае этого года.