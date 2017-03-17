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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») двум должностным лицам Службы безопасности Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подозреваемые – начальник сектора отдела контрзащиты  экономики (подполковник) одного из областных управлений СБУ и заместитель начальника отдела этого же управления (майор) – действуя по предварительному сговору, группой лиц требовали и получили от субъектов хозяйствования неправомерную выгоду в особо крупном размере за неосуществление давления на их бизнес.

В частности, детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства должностными лицами СБУ у руководителей двух коммерческих предприятий 50 тыс. долл. и получение через посредника половины от этой суммы.

Должностных лиц СБУ задержали 15 марта. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
ForUm

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