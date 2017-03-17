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В «ДНР» впервые заочно осудили сотрудника МВД Украины, сообщает ДАН со ссылкой на «председателя верховного суда» Эдуарда Якубовского.

«1 декабря 2016 года Буденновским межрайонным судом Донецка постановлен приговор в отношении Владимира Карася, который своими умышленными действиями, выражавшимися в пытках, нанесении побоев, мучений с целью наказать за помощь «ДНР», был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Якубовский заявил, что на рассмотрение «генпрокуратуры» «ДНР» были направлены материалы о привлечении к уголовной ответственности ряда должностных лиц Украины.
ForUm

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