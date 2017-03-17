«Казацкие песни Днепропетровщины» внесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

Соответствующий сертификат главе областного совета Глебу Прыгунову вручил министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает пресс-служба облсовета.

В течение нескольких последних лет продолжалась большая работа по сбору и обработке аутентичных песен: проведен ряд фольклорных экспедиций в 16 населенных пунктов, собран объем аудио-, видео-, фото-, текстовой информации, сделана оцифровка старых записей песен, в музыкальной академии им. Глинки создан фольклорный центр, издан сборник казачьих песен.

В номинации «Казацкие песни Днепропетровщины» были представлены три казацкие поселения – села Кочережки и Богуслав Павлоградского района и города Подгородное Слобожанского района.

«Это действительно признание нашего казацкого наследия, за которое мы боролись годами. Днепропетровщина – исторический центр казачества в Украине, именно мы являемся носителями уникальной исторического и культурного наследия», - отметил Прыгунов.

По словам министра культуры, мировое признание казацких песен – это большое событие для всего государства и Днепропетровской области.

«Днепропетровщина наиболее активная среди других регионов, активно борется за свое культурное наследие и его мировое признание. Признание казацких песен – это имидж для Украины, над которым мы работали в течение 3-х лет», - отметил он.

Сертификат-признание ЮНЕСКО является достоянием местной общины, поэтому его оригинал будет размещен в музее местного самоуправления в областном совете.

Напомним, в ноябре прошлого года ЮНЕСКО внесла казацкие песни Днепропетровской области в список объектов нематериального наследия, нуждающихся в срочной охране.