На Грибовичской свалке во Львовской области проводятся поддерживающие работы, разрабатывается проектно-сметная документация, после завершения чего будут начаты соответствующие противоаварийные работы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, правительство регулярно отслеживает ситуацию на свалке.

«Мы знаем о проблемах террикона, мы выделили средства. Профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион регулярно посещает эту территорию. Разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы все было сделано так, как это необходимо. Поддерживающие работы действительно проводятся. Как только будет завершен весь комплекс подготовительных работ, мы сразу начнем работу», - отметил премьер-министр.

Он отметил, что правительство начало процесс наведения порядка на львовском терриконе, поскольку за многие годы его существования никто системно проблему не решал.

«Я считаю, что в ближайшее время ситуация будет только улучшаться», - убежден глава правительства.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В ноябре 2016 года Львовский админсуд и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки.