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Транш Международного валютного фонда, который Украина может получить после заседания совета директоров МВФ 20 марта, выделяется по результатам выполнения мероприятий по состоянию на март 2017 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба правительства.

«Очередной транш выделяется тогда, когда предыдущие мероприятия были выполнены. Тот транш, который мы можем получить после заседания совета директоров МВФ, которое состоится 20 марта, - это маркер выполнения мероприятий по состоянию на март 2017 года. Последующие меры, которые мы должны продолжать в рамках реформ и изменений в стране, предусмотрены меморандумом не первый год», - заявил Гройсман.

Премьер отметил, что много истерии происходит вокруг сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и призвал политиков не осуществлять ее.

«У меня сообщение для украинских граждан следующее: нет никаких оснований для волнения наличием каких-то чрезвычайных позиций в меморандуме Международного валютного фонда. Многие изменения, которые мы с вами должны сделать, нужны не МВФ, а Украине», - подчеркнул премьер-министр.

В качестве примера он привел реформу пенсионной системы в Украине. Глава правительства отметил, что 80% пенсионеров в стране получают минимальную пенсию, дефицит Пенсионного фонда составляет 140 млрд грн. «Это вещи, которые мы должны изменить, построить новую, качественную, социально справедливую пенсионную систему, которая приведет к ликвидации дефицита Пенсионного фонда до 2024 года», - отметил Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.

Заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов состоится 20 марта.

 

 
ForUm

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