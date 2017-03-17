Украина пошла на значительные уступки МВФ ради получения очередного транша кредита. Фонд продолжит продвигать в стране программу «шоковой терапии», последствия которой будут крайне тяжелыми для населения. Об этом идет речь в анализе Меморандума Украины с МВФ, проведенного специалистами Центра «ИЭСКР», возглавляемого бывшим главой НБУ Сергеем Арбузовым.

В частности, эксперты отмечают, что по требованию МВФ Нацбанк будет вынужден продолжить проводить нынешнюю неэффективную монетарную политику.

«НБУ по прежнему лишен маневра, ведь практически невозможно обеспечить уверенную покупку валюты при условии отрицательного сальдо счета текущих операций (ухудшится в 2017-18 году до -$3,5 млрд.). Эта политика привела к умеренной, но устойчивой девальвации (с начала 2016 года - 11%). Отсутствие запаса прочности приводило к всплескам курсовых колебаний, например, после национализации Приватбанка. Монетарная политика будет жесткой, значит процентные ставки, которые снижались на протяжении 2016 года (до 14% в ноябре 2016 для кредитов бизнесу в гривне) достигли своего «естественного» уровня и вряд ли будут сильно падать дальше (на сегодня немного подскочили до 16% годовых)», - отмечают специалисты.

Также они обращают внимание на то, что следствием внезапного, экономически непросчитанного решения властей поднять минимальную заработную плату стали новые обещания Фонду. А это заморозка изменения минималки в 2017 году и скорее всего в 2018 году, жесткий сценарий пенсионной реформы, урезание финансирования здравоохранения, сокращение числа работающих в госсекторе.

«Повышение минимальной заработной платы не принесет реального повышения благосостояния населения. Помимо фактической оплаты дополнительного скрытого инфляционного налога, население увеличит расходы на образование и медицинские услуги.

Вырастет теневой сектор занятости, произойдут сокращения (сначала, в госсекторе). Продолжится снижение уровня конкурентоспособности украинской экономики, поскольку ресурсы идут не в эффективные сферы, а по принципу уравниловки», - отмечается в анализе.

Также под давлением МВФ в Украине выбран наихудший вариант пенсионной реформы.

«Взамен общепринятому в мире правилу выхода на пенсию по достижению определенного возраста (пусть бы и повышенного) вводится пенсионная система, опирающаяся на «эффективный трудовой стаж», - отмечают эксперты.

Как позитивный они рассматривают блок, посвященный борьбе с коррупцией.

«МВФ вынуждает украинские власти продолжить «активности» в антикоррупционной сфере, что не удивительно, исходя из все более удручающей ситуации с коррупцией в стране. Причем главный кредитор Украины требует не прикрытия проблем фиговыми листками, а конкретных и решительных действий», - отметили специалисты Центра «ИЭСКР».

В целом они предрекают трудности в выполнении правительством взятых на себя обязательств. По мнению экспертов, задекларированные реформы не найдут поддержки ни в обществе, ни среди конкурирующих политических сил. В то же время, безусловно, полезные для страны меры вряд ли будут выполнены в декларируемые сроки.