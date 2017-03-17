Президент Петр Порошенко призвал партии в жесткой внутриполитической борьбе взвешивать сложнейшие внешние обстоятельства, в которых строится европейская Украина. Об этом говорится в обращении Президента к украинскому народу по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг., сообщает пресс-служба Главы государства.

«Хотите бороться против Президента – прошу очень. Вы на то и оппозиция. Но Украину - не расшатывайте и не поджигайте!» - подчеркнул он

Порошенко напомнил, что за четыре года Украинской национальной революции прошлого века власть в Киеве менялась как минимум 14 раз.

«Кому от этого стало легче? Скажите, кому от этого стало легче. Кому, кроме Кремля, который получил полный контроль над Украиной на целых семьдесят лет. Поэтому Москва хочет, чтобы и сейчас власть в Украине менялась бы с такой же регулярностью», – отметил Президент.

Порошенко подчеркнул, что сейчас расшатывание ситуации в нашем государстве изнутри является одним из способов гибридной войны Кремля против Украины.

«Поскольку, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает Президент Украины, хочу еще раз подчеркнуть: досрочных парламентских выборов, в которых прежде всего заинтересована Россия, я не поддерживаю. А значит – их не будет», - заявил Порошенко.

По его словам, оппозиция предлагает власти формат войны на взаимное уничтожение.

«Я никогда не соглашусь на такое предложение. Внутри страны для меня все политические силы – независимо от того, во власти они или в оппозиции, - являются партнерами в развитии независимой, европейской, демократической страны», - резюмировал Глава государства.