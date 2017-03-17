Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга Украины.
Напомним, 16 марта супруга Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером в тот же день он вышел из-под стражи.
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