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Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Напомним, 16 марта супруга Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером в тот же день он вышел из-под стражи.
ForUm

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