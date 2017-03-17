Аудит Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и финансовый аудит деятельности предприятий, входящих в сферу его управления, показал неполное выполнение им функций и задач, сообщает Госаудитслужба.

Аудитом был охвачен период деятельности объектов контроля с 01.01.2013 по 01.10.2016.

«Во время аудиторского исследования установлено принятие Госгеокадастром неэффективных управленческих решений и выполнение не в полной мере возложенных на него функций и задач», - сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, при надлежащем финансировании из госбюджета мероприятий для реализации бюджетной программы «Общегосударственные топографо-геодезические и картографические работы, демаркация и делимитация государственной границы» Госгеокадастр не обеспечил полного и эффективного выполнения работ по демаркации российско-украинской государственной границы (участок границы, не входящий в зону АТО). Поэтому не была достигнута конечная цель программы: не вынесена линия государственной границы на местности.

«Некачественное выполнение органами Госгеокадастра целей и задач, предусмотренных бюджетной программой «Проведение земельной реформы», привело к внесению недостоверных данных в публичную кадастровую карту Украины. Это, в свою очередь, привело к многочисленным случаям накладок земельных участков; недостоверным данным о владельцах земельных участков; присвоению по результатам инвентаризации земель кадастровых номеров на земельные участки, которые уже имеют эти номера, и тому подобное. Поэтому стало невозможным предоставление юридическим и физическим лицам, а также органам власти полной и достоверной информации о наличии и расположении земель», - говорится в сообщении.

Всего в ходе проведения аудита в системе Госгеокадастра выявлено неэффективное использование как средств государственного бюджета, так и средств государственных предприятий. Также обнаружены упущенные возможности дополнительного поступления финансовых ресурсов почти на 400 млн грн. Из них 310 млн грн недополучено бюджетами разных уровней и государственными предприятиями, неэффективные управленческие решения было принято на сумму около 72 млн грн, сумма упущенной предприятиями выгоды составила 17 млн ​​грн.

Стоит отметить, что с 2013 года Госгеокадастр и его территориальные подразделения наделены полномочиями по контролю за предоставлением в пользование (аренду) земель сельхозназначения.

«Однако из-за непринятия ими действенных мер по приведению к требованиям законодательства размера арендной ставки по договорам, ранее заключенным районными государственными администрациями, местные бюджеты недополучили в общей сложности более 14 млн грн», - сообщили в Госаудитслужбе.

Кроме того, территориальные органы Госгеокадастра не выполнили рекомендаций по установлению арендной ставки для земельных участков сельхозназначения государственной собственности в размере не менее 8% от нормативно-денежной оценки земли. Поэтому местные бюджеты не получили более 300 млн грн в год.

О результатах проведенных аудитов проинформирован Кабинет Министров Украины, Минфин и Минагрополитики.