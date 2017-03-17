Европейский Союз требует от компаний Facebook, Google и Twitter изменить условия пользования соцсетями, нарушающие права потребителей.

Власти ЕС грозят штрафом в случае невыполнения требования в течение месяца, сообщает LIGA.net, ссылаясь на Reuters.

Издание отмечает, что в декабре 2016 года компаниям были направлены письма, в которых говорилось, что некоторые из их условий пользования нарушают закон ЕС о защите прав потребителей. Отмечалось, что соцсети якобы должны делать больше для борьбы с мошенничеством и махинациями на своих сайтах.

Накануне представители компаний и ЕС обсудили пути решения проблемы. Было решено, что компании должны сформулировать шаги по изменению условий пользования соцсетями в течение месяца.