также в разделеМир
Конгрессмен: Флинн получал деньги от российских компаний 24
Пираты отпустили захваченный у Сомали танкер без выкупа 15
Грозившего убить Обаму приговорили к шести месяцам тюрьмы 12
В Сенате США не нашли доказательств, что Обама прослушивал Трампа 14
Бомбардировка мечети в Алеппо: более 40 погибших 78
Закон о запуске Brexit вступил в силу 27
Во французском офисе МВФ прогремел взрыв 40
Рютте: Нидерланды сказали «стоп» популизму 55
На выборах в Нидерландах побеждает партия Рютте 68
Пираты потребовали выкуп за захваченный у Сомали танкер 70
В Нидерландах проходят выборы в парламент 80
В Грузии задержан сын Деканоидзе 99
У берегов Сомали впервые за пять лет захвачено судно 116
Песков считает фильм CNN о Путине истеричным 268
CNN снял фильм о Путине, назвав его «самым могущественным человеком в мире» 173
Нью-Йорк в ожидании снежной бури: закрыты школы и аэропорты 83
СМИ: Пилот «утопил» Ту-154 в Черном море 195
Трамп отдаст свою годовую зарплату на благотворительность 40

Европейский Союз требует от компаний Facebook, Google и Twitter изменить условия пользования соцсетями, нарушающие права потребителей.

Власти ЕС грозят штрафом в случае невыполнения требования в течение месяца, сообщает LIGA.net, ссылаясь на Reuters.

Издание отмечает, что в декабре 2016 года компаниям были направлены письма, в которых говорилось, что некоторые из их условий пользования нарушают закон ЕС о защите прав потребителей. Отмечалось, что соцсети якобы должны делать больше для борьбы с мошенничеством и махинациями на своих сайтах.

Накануне представители компаний и ЕС обсудили пути решения проблемы. Было решено, что компании должны сформулировать шаги по изменению условий пользования соцсетями в течение месяца.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года