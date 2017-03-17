Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид задекларировала 522 659 гривен доходов, жилой дом и 6 земельных участков за 2016 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают Украинские новости.

171 160 гривен доходов Сыроид составила депутатская зарплата, 170 тыс. гривен - средства на выполнение депутатских полномочий, 2,8 тыс. гривен - зарплата по совместительству (Национальный университет «Киево-Могилянская академия»), 26,1 тыс. гривен - компенсация стоимости проезда, а 153 тыс. гривен - использованные средства кредитной линии.

29 декабря 2016 года Сыроид приобрела право на дом площадью 180,8 кв. м и 6 земельных участков (2 500, 1 866, 8 435, 1 602, 5 946 и 1 145 кв. м) в селе Волсвин (Львовская область).

Ранее Сыроид объясняла, что получила данную недвижимость в наследство от матери.

Помимо этого, в собственности вице-спикера находится квартира в Киеве (76,3 кв. м) и автомобиль Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска.

Наличными Сыроид задекларировала 16 тыс. долларов, а на счетах в ОТП Банке она хранит около 11 тыс. гривен.

Также Сыроид владеет 5 картинами, которые выставлены в приемной и кабинете первого заместителя председателя Рады.

Кроме того, вице-спикер является соавтором 3 юридических книг.

Задолженность по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2016 года составляла у Сыроид 31,6 тыс. гривен, а погашение процентов по кредиту - 27 тыс. гривен.

Кроме того, 168,5 тыс. гривен составили средства, направленные на погашение задолженности по кредиту.