Информация о том, что поджог сухой травы в Долине нарциссов нанес непоправимый ущерб уникальному заповеднику, не соответствует действительности, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
«На месте пожарища уже выросли подснежники, а в мае зацветут и нарциссы», - подчеркнул он.
По его словам, поджоги сухой травы на Закарпатье стали нехорошей традицией.
«Сухая трава почти ежегодно выгорает и в Долине нарциссов, но это ни разу не повлияло на популяцию этих реликтовых растений. Поэтому в мае этого года снова приглашаем туристов со всей Украины посетить урочище Киреши на окраине Хуста, дорогу к которому мы обновили прошлого года, и полюбоваться уникальным природным явлением – цветением узколистых нарциссов», - сказал Москаль.
Напомним, 16 марта в Долине нарциссов на Закарпатье произошел масштабный пожар.
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