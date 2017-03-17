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Информация о том, что поджог сухой травы в Долине нарциссов нанес непоправимый ущерб уникальному заповеднику, не соответствует действительности, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

«На месте пожарища уже выросли подснежники, а в мае зацветут и нарциссы», - подчеркнул он.

По его словам, поджоги сухой травы на Закарпатье стали нехорошей традицией.

«Сухая трава почти ежегодно выгорает и в Долине нарциссов, но это ни разу не повлияло на популяцию этих реликтовых растений. Поэтому в мае этого года снова приглашаем туристов со всей Украины посетить урочище Киреши на окраине Хуста, дорогу к которому мы обновили прошлого года, и полюбоваться уникальным природным явлением – цветением узколистых нарциссов», - сказал Москаль.

Напомним, 16 марта в Долине нарциссов на Закарпатье произошел масштабный пожар
ForUm

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