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Канада выражает обеспокоенность из-за нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму и призывает международное сообщество оказать давление на Москву из-за ее агрессии в отношении Украины. Об этом говорится в заявлении канадского правительства, сообщает Радио Свобода.

«С момента оккупации Крыма там совершаются нарушения прав человека, включая свободу слова и ассоциаций», - сказано в заявлении.

«Канада решительно поддерживает Украину. Международное сообщество должно оказывать давление, включая экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины», - отмечают в Оттаве.

Как известно, 16 марта 2014 года Россия провела так называемый «референдум» на территории Крыма и Севастополя. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали это голосование.
ForUm

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