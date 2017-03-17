Канада выражает обеспокоенность из-за нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму и призывает международное сообщество оказать давление на Москву из-за ее агрессии в отношении Украины. Об этом говорится в заявлении канадского правительства, сообщает Радио Свобода.



«С момента оккупации Крыма там совершаются нарушения прав человека, включая свободу слова и ассоциаций», - сказано в заявлении.



«Канада решительно поддерживает Украину. Международное сообщество должно оказывать давление, включая экономические санкции, пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины», - отмечают в Оттаве.

Как известно, 16 марта 2014 года Россия провела так называемый «референдум» на территории Крыма и Севастополя. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали это голосование.