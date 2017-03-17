В центре Киева 1 апреля будет временно запрещено движение всех видов транспорта по некоторым улицам в связи с проведением фестиваля «Французская весна в Украине» на Софийской площади. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, пер. Рыльский, Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской).

На время проведения мероприятия работа маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через место проведения фестиваля, будет изменена.

КГГА подчеркивает, что 1 апреля движение транспорта на ул. Крещатик с 19:00 до 22:00 будет разрешено.

Кроме того, в связи проведением «Французской весны в Украине», будет отключено внешнее освещение на Софийской площади и ул. Владимирской с 20:00 31 марта до 1:00 1 апреля и с 20:00 до 22:00 1 апреля.