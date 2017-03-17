Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на память сфотографировался с сокамерниками, перед тем как покинуть Лукьяновское СИЗО.
Об этом в Facebook написала журналист Татьяна Высоцкая.
«Прислали эксклюзив. Фото на память с новыми друзьями. 285-я камера Лукьяновского СИЗО», - отметила она.
Напомним, 16 марта отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн.
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