Кабинет Министров Украины установил квоту иммиграции иностранцев и лиц без гражданства на 2017 год в количестве 3 963 человека.

Об этом идет речь в распоряжении правительства №160 от 1 марта.

В частности, для родственников граждан Украины (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки или внучки) – установлена квота 1 187 человек; для лиц, которые ранее были в гражданстве страны – 558 человек; для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов – 2 223 человека.

Для деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины и лиц, осуществивших иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее $100 тыс., иммиграция установлена без ограничений.

Также квота не установлена на иммиграцию высококвалифицированных специалистов и работников, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины и для лиц, которые непрерывно прожили на территории страны 3 года с дня установления им статуса пострадавших от торговли людьми.